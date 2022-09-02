АРМА получило в управление активы "дочки" российской "Невской косметики" более чем на два миллиарда

В управление АРМА передали арестованные активы предприятия по изготовлению бытовой химии в Винницкой области, связанного с Россией, более чем на 2 миллиарда гривен.

Об этом сообщили пресс-службе Офиса генпрокурора и СБУ.

Среди активов – корпоративные права (100% уставного капитала компании в размере более 1,5 млрд грн), а также продукция и сырье более 500 млн грн.

"Конечным бенефициаром предприятия является один из известных российских олигархов из близкого окружения президента РФ, владелец российской косметической корпорации", – говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.

Правоохранители установили, что руководство предприятия пыталось скрыть от национализации готовую продукцию и сырье. После начала полномасштабного вторжения в Россию они начали процесс вывода из Украины активов в интересах российского собственника.

"Не имея на это законных оснований, они хотели вывезти ее, используя символику Красного Креста", - подчеркивают ОГП.

Поэтому в начале июня суд арестовал корпоративные права Винницабытхима на 1,5 млрд грн, а также произведенную продукцию и сырье стоимостью более 500 млн грн, хранящихся на складах предприятия.

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Также правоохранители провели ряд обысков, изъяли компьютерную технику, серверное оборудование и другие документы. Опломбировано оборудование для производства бытовой химии и складские помещения с сырьем и готовой продукцией весом около 5 тыс. тонн.

Агентство "Интерфакс-Украина" отмечает, что речь идет о компании "Винницабытхим". Ее владельцем является российский олигарх, член партии "Единая Россия" Владимир Плесовских.

Компания "Невская косметика", принадлежащая Плесовским, приобрела "Винницабытхим" в 2006 году.

Предприятие выпускает такие косметические и бытовые бренды как "Ушастый нянь", Sarma, "Новый жемчуг" и другие.



