Бизнес в Украине несколько ослабил пессимистические настроения: адаптируется к войне

Украинский бизнес в августе несколько ослаб негативные оценки перспектив своей экономической деятельности – Индекс ожиданий деловой активности вырос до 44,1 из 43,6 в июле.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В регуляторе отметили, что бизнес продолжает адаптироваться к военным условиям. В то же время, неопределенность с продолжительностью войны и связанное с этим ухудшение инфляционных ожиданий, разрушение производственных мощностей и инфраструктуры, значительная вынужденная миграция населения внутри страны сдерживают возобновление экономической активности предприятий всех секторов экономики.

Предприятия промышленности улучшили оценки экономических перспектив, учитывая релокацию части предприятий в более безопасные регионы, постепенное налаживание цепей поставки и адаптацию к новым условиям. ИОДА сектора в августе составил 46,7 по сравнению с 43,1 в июле.

"Впервые за последние месяцы предприятия ожидали увеличения объемов производимой продукции. Также респонденты сектора были менее пессимистичны в своих ожиданиях относительно объемов новых заказов на продукцию, в том числе экспортных", – добавили в Нацбанке.

Сектор строительства также усилил оценки своей деятельности – индекс в августе составил 41,2 против 35,0 в июле. В частности, этому помогли благоприятные сезонные условия и постепенное возобновление строительства жилых и нежилых зданий.

Пессимизм в ожиданиях объемов строительства и объемов новых заказов, а также объемов закупки сырья и материалов снизился.

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Предприятия торговли взамен незначительно ухудшили ожидания своей экономической деятельности, но все еще находятся ближе к нейтральному уровню. Индекс сектора составил 47.4 по сравнению с 48.7 в июле. Опрошенные представители сектора ожидают уменьшения объемов товарооборота, остаются сдержанными относительно объемов закупки товаров для продажи, указывают на уменьшение остатков товаров для продажи в результате исчерпания старых запасов и ограничения поставок нового товара. Также предприятия торговли в дальнейшем настроены на снижение торговой маржи.

Сфера услуг имела самые сдержанные оценки среди других секторов экономики относительно своей деятельности из-за дальнейшего повреждения транспортной инфраструктуры, слабого спроса и потери заказов: секторальный индекс ухудшился до 39,6 с 41,9 в июле. Предприниматели усилили ожидания уменьшения объемов предоставляемых услуг, объемов новых заказов и услуг в процессе выполнения. А также ослабили ожидания повышения тарифов на собственные услуги.

Предприятия всех участвующих в опросах секторов сохраняют высокие ожидания по удорожанию собственной продукции и услуг на фоне усиления ожиданий роста цен на сырье и товары поставщиков.

Во всех секторах не ожидается увеличение общей численности работников. Но предприятия промышленности и строительства отметили некоторое повышение спроса на персонал.





