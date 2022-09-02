"Укрзализныця" в августе нарастила объем перевозок: наибольший прирост в агросекторе

АО "Укрзализныця" в августе увеличило объем перевозок грузов на 4,5% - с 10,318 млн тонн до 10,787 млн тонн.

Об этом сообщил глава правления компании Александр Камышин в Telegram.

"Есть существенный прирост за зерном, нашей стратегической позицией. Перевезли +42%, прежде всего, благодаря разблокированию морских портов", – написал он.

Согласно сообщению руководителя УЗ, в августе было перевезено 2,088 млн тонн по сравнению с 1,447 млн тонн в июле.

Также выросли объемы перевозки нефтепродуктов – на 2,6%, до 556 тыс. тонн, и стройматериалов – примерно на 10%.

Снизилась транспортировка железной руды – на 6,8% до 1,895 млн тонн, а также черных металлов – на 10%.

"Но здесь причина ясна – к сожалению, продолжается падение производства стали в мире. А вот снижение перевозки угля на 10% меня реально тревожит", – добавил Камышин.

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Председатель правления УЗ подчеркнул, что компания борется за каждую тонну груза и увеличивает экспортно-импортный потенциал железной дороги, строя новые участки, открывая новые стыки с соседними странами и увеличивая пропускную способность западных переходов.

Напоминаем:

За 25 дней августа по украинской железной дороге было перевезено более 1 миллиона тонн зерна на экспорт, из них сухопутными коридорами – 549 тысяч тонн.

За 22 дня с начала работы "зернового коридора" из украинских морских портов вышли 33 корабля из 719 549 тонн агропродукции.