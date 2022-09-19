Доллар вырос до двадцатилетнего максимума в ожидании решения Федрезерва

Доллар вырос по отношению к основным валютам, торгуясь в узких диапазонах в преддверии ряда заседаний центрального банка на этой неделе под руководством Федерального резерва, который, вероятно, значительно повысит ключевые процентные ставки.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что мировые фондовые рынки оставались на грани, а доллар сохранил свой жесткий тон, учитывая ожидания, что ФРС продолжит свою агрессивную политику жесткости для сдерживания высокой инфляции.

"На высоком уровне доллар выигрывает от продолжающейся распродажи мировых акций. Поскольку ожидается решение ФРС, я думаю, что доллар будет продолжать воспринимать общие настроения по риску. Мы не думаем, что ФРС повысит 100 базисных пунктов на этой неделе, но потенциал все еще реален", – сказал вице-президент по торговле и диллингу Monex USA в Вашингтоне Джон Дойл.

Согласно данным, фьючерсы на фонды ФРС оценили 79% вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов на этой неделе и 21% вероятность повышения на 100 базисных пунктов после завершения двухдневного заседания центрального банка США.

Индекс доллара, измеряющий валюту по сравнению с шестью аналогами, вырос на 0,4% до 109,98, что недалеко от 20-летнего максимума 110,79, достигнутого 7 сентября.

В других валютах евро упал на 0,3% к доллару до 0,9984 дол. США, фунт стерлингов ослаб на 0,4% до 1,1386 дол. США и в пределах видимости пятничного минимума за 37 лет, в то время как новозеландский и австралийский доллары упали на 0,8% и 0,5% соответственно.

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Новозеландский доллар упал до самого низкого уровня с мая 2020 года в 0,5933 доллара США, а в последний раз составил 0,5937 доллара США.

Канадский доллар упал до самого низкого уровня почти за два года до 1,3324 канадского доллара за доллар США.

Доллар укрепился примерно на 0,4% до 143,50 иены, колеблясь ниже сильного уровня сопротивления в 145, который был подкреплен более жесткими разговорами японских политиков о валютной интервенции.

Китайский юань в понедельник опустился до нового минимума за 26 месяцев и торговался ниже психологически критического 7 уровня за доллар. В оффшорной торговле юань ослаб на 0,35.





