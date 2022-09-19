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НБУ третий раз предложил банкам наличную валюту на обмен: какая пользуется большим спросом

Понедельник, 19 сентября 2022, 19:54 - Анастасия Жарикова

Национальный банк в понедельник третий раз провел операции по обмену наличной валюты на безналичную – к обмену было предложено 100 миллионов долларов и 100 миллионов евро.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В операции по обмену долларов приняли участие 11 из 14 системно важных банков. Была востребована почти вся сумма.

В операции по обмену евро принял участие только один из 14 системно важных банков и обменял 20 миллионов евро.

В регуляторе добавили, что наличная иностранная валюта поступит в кассы банков в ближайшие дни.

"Обращаем внимание, что подкрепление Национальным банком касс банков наличной валютой никак не влияет на международные резервы Украины", – подчеркнули в Нацбанке.

Однако такой шаг помогает банкам удовлетворить спрос их клиентов на наличную валюту, пока не будут решены определенные логистические сложности при завозе банками наличной валюты из-за рубежа в условиях полномасштабной войны.

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Напоминаем:

Национальный банк в четверг, 8 сентября, провел первую операцию по обмену наличного доллара на безналичный – практически все предложенные 100 миллионов долларов были выбраны банками.

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