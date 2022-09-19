Во Львове арестовали отель и недвижимость, принадлежащих россиянину

Суд во Львове арестовал корпоративные права сети гостиниц и недвижимость более 55 миллионов гривен, принадлежащих гражданину России.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что по ходатайству прокуроров Львовской областной прокуратуры наложен арест на корпоративные права сети известных гостиниц на общую сумму более 15,5 млн. грн. и на объекты недвижимости. В частности:

базу отдыха;

земельный участок;

жилой дом.

По данным следствия, должностные лица ООО, в состав которого входит сеть гостиниц, по указанию бенефициарного владельца выводили средства на счета оффшорных компаний, зарегистрированных на Кипре, путем заключения ряда фиктивных договоров.

"Полученная прибыль от деятельности гостиниц, в частности, во Львове, в дальнейшем направлялась через банковские и финансовые учреждения в качестве заработной платы для российского собственника. Таким образом, налоги уплачивались в государственный бюджет РФ и направлялись на финансирование войны в Украине", – отметили в Офисе генпрокурора.

Правоохранители принимают меры по передаче арестованного в управление АРМА. Уголовное производство по фактам легализации имущества, полученного преступным путем, и служебного подлога, продолжается.

Экономическая правда



