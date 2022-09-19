Все разделы
Укр / Рус

МАУ получила нового президента: кто им стал

Понедельник, 19 сентября 2022, 19:05 - Анастасия Жарикова

Крупнейшая украинская авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) назначила нового президента - Звонарева Кирилла.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Авиаперевозчик сообщил, что соответствующее изменение руководства произошло после окончания контракта Евгения Дыхне. Он возглавлял МАУ в течение трех лет – с сентября 2019 года.

Новый президент авиакомпании Кирилл Звонарев имеет более 25 лет опыта на руководящих должностях в разных сферах украинских и международных компаний. В частности, с 2014 по 2022 годы занимал должность заместителя генерального директора ГП "Международный аэропорт "Борисполь".

А также доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности Национального Авиационного Университета.

Напоминаем:

В начале июля авиакомпания "Международные авиалинии Украины" начала чартерные полеты по заказу туроператора ITAKA (Польша).

ВИДЕО ДНЯ
АэроСвит Борисполь
Материалы по теме
МАУ начала чартерную программу с польским туроператором 7 июля 2022, 14:41
Самолет МАУ будет "подрабатывать" в Латвии 2 мая 2022, 12:57
МАУ отменяет рейсы на месяц 27 февраля 2022, 16:22
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте