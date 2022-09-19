Индия покупает газ вдвое дороже после отмены поставок из России из-за санкций

Индия была вынуждена приобрести одни из самых дорогих партий сжиженного природного газа после отмены важных поставок из России.

Об этом сообщает Bloomberg.

Крупнейшая газовая компания Индии GAIL India Ltd. приобрела несколько грузов СПГ для доставки в период с октября по ноябрь по более чем вдвое более дорогой цене по сравнению со стоимостью в аналогичный период в прошлом году.

Базирующаяся в Нью-Дели компания пытается заменить поставки от бывшего торгового подразделения ПАО "Газпром", которое было национализировано Германией в начале этого года. Пока бывшая российская компания платит договорные штрафы, а не поставляет топливо.

Авторы отмечают, что глобальный рост цен на природный газ после вторжения России в Украину сильно ударил по чувствительным к ценам развивающимся странам. Но заставило их платить по высоким ставкам спотового рынка или столкнуться с отключениями электроэнергии и остановкой промышленности.

Розничная инфляция в Индии выросла в августе отчасти из-за повышения стоимости топлива.

Кроме этого, трейдеры рассказали, что на прошлой неделе GAIL купила три партии СПГ с поставкой с октября по ноябрь на сумму свыше 40 долл. за миллион британских тепловых единиц. Это один из самых дорогих грузов, которые когда-либо доставлялись в Индию.

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Компания выиграла ценовые и объемные уступки непосредственно перед тем, как в 2018 году начался 20-летний контракт с маркетинговым подразделением "Газпрома" в Сингапуре. Технически это подразделение было частью Gazprom Germania GmbH, которую немецкий регулятор конфисковал в апреле и переименовал в Securing Energy for Europe GmbH.

Новая компания больше не может поставлять топливо с российского полуострова Ямал и заявила, что у него нет запасов для отправки в Индию. Предприятие платит GAIL договорные штрафы за недоставку, которые, вероятно, составляют незначительную часть спотовых цен.





