Украинцам стал доступен "Единый портал вакансий"

В Украине заработал "Единый портал вакансий", призванный значительно облегчить украинцам поиск работы.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В ведомстве отметили, что трудоустройство остается актуальной проблемой для многих украинцев. Особенно для тех, кто был вынужден уехать из своих городов из-за боевых действий в своем регионе.

В то же время бизнес, который из-за войны релоцировался, а также предприятия, которые открываются или расширяются, в том числе с помощью грантовых программ от Минэкономики, нуждаются в рабочей силе.

"Новый инструмент поможет и работодателям, и работникам, и будет способствовать восстановлению и дальнейшему развитию экономики. План Восстановления Украины предусматривает создание более 1 млн. 700 тысяч рабочих мест в течение следующих лет. Итак, "Единый портал вакансий" будет очень полезен и в будущем", - отметила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

Новый портал позволяет найти информацию о работе в соответствии с регионом, отраслью или направлением, ожидаемым уровнем зарплаты. Новые вакансии появляются на портале в режиме реального времени и максимально актуальны.

Ознакомиться с порталом и актуальными вакансиями можно по ссылке jobportal.dcz.gov.ua.

ВИДЕО ДНЯ

Создание портала было инициировано Министерством экономики и Государственной службой занятости весной 2022 года. В конце мая Минэкономики и Госслужба занятости подписали о сотрудничестве и информационном взаимодействии между 6 крупнейшими сайтами по трудоустройству (work.ua, robota.ua, grc.ua, novarobota.ua, pidbir.com, ua.jooble.org).

Экономическая правда