"Метинвест" Ахметова и Новинского ликвидирует "дочки" в РФ и Беларуси

Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images

Metinvest Holding украинских бизнесменов Рината Ахметова и Вадима Новинского ликвидирует активы в России и Беларуси, а именно компании Metinvest Distribution и Metinvest Eurasia.

Об этом рассказал СЕО Группы Метинвеста Юрий Рыженков в интервью НВ.

Metinvest Distribution был одним из крупнейших поставщиков металлопродукции в Беларусь.

Рыженков рассказал, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, в компании было принято решение о ликвидации в РФ и Беларуси.

Там у нас только сбытовые активы: Метинвест Евразия и белорусская Метинвест Дистрибуция. Там есть операционные команды, которым предоставлены инструкции по ликвидации", – рассказал топ-менеджер.

В компаниях работали сотни граждан России и Белоруссии, некоторые из них даже больше 10 лет. По словам Рыженкова, после 24 февраля большинство из них либо были уволены, либо уволились сами.

"Было точно больше сотни, сейчас остались единицы. В основном это те, кто осуждает происходящее, кто получил другое гражданство", – добавил гендиректор группы.

ВИДЕО ДНЯ





