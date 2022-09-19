Расходы на содержание военных в августе выросли более чем на 40%

В августе кассовые расходы на содержание военнослужащих по сравнению с июлем выросли на 41,6% или с 62 миллиарда гривен до 87,8 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствуют данные Госказначейства, опубликованные пресс-службой Министерства финансов.

Отмечается, что в общей структуре кассовых расходов их доля достигла 41,3% с 35,4% в июле. А все кассовые расходы госбюджета в августе выросли до 212,7 млрд грн со 174,9 млрд грн в июле.

С начала большой войны России против Украины, на выплаты денежного содержания военнослужащим было направлено 375,6 млрд грн, или 31,3% от всех расходов общего фонда госбюджета (более 1,2 трлн грн).

Расходы на оплату труда с начислениями в августе составили 112,4 млрд. грн., или 52,8% расходов, а с начала войны – 499 млрд. грн., или 41,6%.

Также с конца февраля на поддержку ВСУ в виде закупки военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты было израсходовано еще 149,7 млрд. грн., или 12,5% расходов общего фонда госбюджета. В частности, в августе – 14,6 млрд грн, или 6,9%.

Также с начала войны пятая часть (21,7%) всех расходов, или 257,4 млрд грн (в августе – 43,2 млрд грн), пришлось на социальное обеспечение. Из них:

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111,3 млрд грн – трансферт Пенсионного фонда Украины;

78,2 млрд грн – выплаты Минсоцполитики пособий, компенсаций, льгот и жилищных субсидий, а также ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам;

30,4 млрд грн – помощь в рамках программы "єПідтримка".

Еще от 5,9 до 6,5% пришлось на Нацслужбу здоровья Украины для реализации программы государственных гарантий медобслуживания – 73,9 млрд грн (в августе – 11,7 млрд грн). А также обслуживание госдолга – 77,5 млрд грн (в августе – 12,3 млрд грн) и трансферты местным бюджетам – 70,5 млрд грн (в августе – 6,4 млрд грн).





