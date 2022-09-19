Ощадбанк и ПриватБанк возобновляют работу на деоккупированной Харьковщине
Государственные Ощадбанк и ПриватБанк возобновляют предоставление банковских услуг в освобожденных населенных пунктах Харьковской области.
Об этом сообщает Минреинтеграции Украины.
Так, 20 сентября Ощадбанк начнет организовывать поездки автобусами жителей Купянска в филиалы банка в Чугуеве и Харькове.
"Автобусы отправятся в г. Чугуев (ул. Староникольская, 33) и г. Харьков (ул. Библика, 20/8). В Сбербанке заверили, что готовы к приему людей: будет работать необходимое количество персонала и достаточно наличных", - говорится. в сообщении.
При этом в Балаклее первое отделение откроется 19-20 сентября. Оно будет обслуживать город и близлежащие села. Сообщается, что в Шевченковом первый филиал откроется в конце сентября.
"Возобновляется работа банкоматов. Первые транзакции прошли в пгт Золочев и Дергачи. Еще несколько банкоматов должны восстановиться в этом месяце: пгт Червоный Донец, пгт Андреевка и г. Балаклея.
В г. Дергачах Ощадбанк запускает услугу "Наличные на кассе". Ею можно будет пользоваться в торгово-сервисных предприятиях. В общей сложности 4 терминала", - добавили в министерстве.
Также сообщается, что первое отделение ПриватБанка на освобожденных территориях Харьковской области откроется 25 сентября в Дергачах.
На инфографике, опубликованной министерством, говорится, что отделения в Балаклее, Шевченковском, Золочеве, Волчанске и Большом Бурлуке откроются в течение октября.
Отмечается также, что в Дергачах и Золочеве уже работают четыре банкомата ПриватБанка. При этом идет работа над запуском еще 17 банкоматов на деоккупированных территориях.
В Дергачах и Золочеве также работают три терминала с сервисом "Наличные на кассе".
Экономическая правда