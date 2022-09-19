Ощадбанк и ПриватБанк возобновляют работу на деоккупированной Харьковщине

Государственные Ощадбанк и ПриватБанк возобновляют предоставление банковских услуг в освобожденных населенных пунктах Харьковской области.

Об этом сообщает Минреинтеграции Украины.

Так, 20 сентября Ощадбанк начнет организовывать поездки автобусами жителей Купянска в филиалы банка в Чугуеве и Харькове.

"Автобусы отправятся в г. Чугуев (ул. Староникольская, 33) и г. Харьков (ул. Библика, 20/8). В Сбербанке заверили, что готовы к приему людей: будет работать необходимое количество персонала и достаточно наличных", - говорится. в сообщении.

При этом в Балаклее первое отделение откроется 19-20 сентября. Оно будет обслуживать город и близлежащие села. Сообщается, что в Шевченковом первый филиал откроется в конце сентября.

"Возобновляется работа банкоматов. Первые транзакции прошли в пгт Золочев и Дергачи. Еще несколько банкоматов должны восстановиться в этом месяце: пгт Червоный Донец, пгт Андреевка и г. Балаклея.

В г. Дергачах Ощадбанк запускает услугу "Наличные на кассе". Ею можно будет пользоваться в торгово-сервисных предприятиях. В общей сложности 4 терминала", - добавили в министерстве.

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Также сообщается, что первое отделение ПриватБанка на освобожденных территориях Харьковской области откроется 25 сентября в Дергачах.

На инфографике, опубликованной министерством, говорится, что отделения в Балаклее, Шевченковском, Золочеве, Волчанске и Большом Бурлуке откроются в течение октября.

Отмечается также, что в Дергачах и Золочеве уже работают четыре банкомата ПриватБанка. При этом идет работа над запуском еще 17 банкоматов на деоккупированных территориях.

В Дергачах и Золочеве также работают три терминала с сервисом "Наличные на кассе".

Экономическая правда