Россия в отчаянии ставит мир на грань ядерной катастрофы – глава Минэнерго

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отреагировал на обстрел Россией Южноукраинской АЭС, отметив, что РФ таким образом хочет "добиться хоть каких-то уступок в своем энергетическом шантаже Европы".

Об этом он написал в Facebook.

"Этой ночью были совершены ракетные обстрелы Южноукраинской АЭС.

Россия в отчаянии ставит мир на грань ядерной катастрофы, чтобы добиться хоть каких-либо уступок в своем энергетическом шантаже Европы", - заявил министр.

"Мы видим устойчивость Европы в противодействии энергетической агрессии России. Но двойные усилия требуют необходимости остановить российский ядерный террор в Украине.

Если придет "ядерная зима", проблема высоких цен на электричество перестанет быть актуальной. Мир должен наконец дать жесткий отпор стране - террористу. Пока еще не поздно и ядерная катастрофа - это только угроза, которая, к сожалению, каждый день становится все более реальной", - резюмировал он.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Российская армия ночью 19 сентября произвела ракетные обстрелы промышленной зоны Южноукраинской атомной электростанции.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел россиянами Южноукраинской АЭС - он подчеркнул, что Россия подвергает опасности весь мир.

Экономическая правда