Зеленский провел разговор с главой крупнейшей в мире инвесткомпании BlackRock: о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финком возможности привлечения государственных и частных инвестиций в Украину.
Об этом Зеленский написал в Telegram.
"Мы продемонстрировали, что умеем побеждать на поле боя. Еще одна важная наша задача - одержать победу в экономике.
В ходе беседы с главой крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финком обсудили возможности привлечения государственных и частных инвестиций в Украину", - заявил президент Украины.
По его словам, Украина заинтересована в приходе мирового капитала, "благодаря которому будут созданы новые рабочие места и будет расти экономика".
"Мы способны и хотим восстановить нормальный инвестиционный климат", - добавил Зеленский.
Экономическая правда