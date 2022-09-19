Зеленский провел разговор с главой крупнейшей в мире инвесткомпании BlackRock: о чем говорили

фото: Telegram Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финком возможности привлечения государственных и частных инвестиций в Украину.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

"Мы продемонстрировали, что умеем побеждать на поле боя. Еще одна важная наша задача - одержать победу в экономике.

В ходе беседы с главой крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финком обсудили возможности привлечения государственных и частных инвестиций в Украину", - заявил президент Украины.

По его словам, Украина заинтересована в приходе мирового капитала, "благодаря которому будут созданы новые рабочие места и будет расти экономика".

"Мы способны и хотим восстановить нормальный инвестиционный климат", - добавил Зеленский.

Экономическая правда