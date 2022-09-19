McDonald’s начинает поэтапное открытие ресторанов в Украине: какие и как заработают первыми

В McDonald's заявили, что начинают поэтапное открытие ресторанов в Украине с запуска McDelivery.

Об этом сообщила в Facebook глава отдела коммуникаций украинского McDonald's Алеся Муджири.

По ее словам, 20 сентября откроются первые три ресторана в Киеве.

"Сначала заведения будут работать только на доставку, а залы, экспресс-окна и Макдрайв откроются в октябре.

Возобновление работы заведений в Киеве и на западе Украины будет происходить поэтапно в течение двух месяцев", - написала Муджири.

Первыми заработает McDelivery в трех ресторанах Киева:

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проспект Бажана, 3в (г. Харьковская);

ул. Гришко, 7 (г. Позняки);

проспект Гагарина, 2а (Дарница).

При этом примерно через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве, а впоследствии будут открываться остальные рестораны в столице и в разных городах на западе страны.

"Сначала получить заказ можно будет только через услугу McDelivery, предоставляемую партнером McDonald's по доставке компания Glovo. В начале октября эти рестораны откроются для посетителей и можно будет воспользоваться услугой МакДрайв и экспресс-окнами.

В других городах также запуск заведений начнется с доставки, а затем гости будут иметь возможность самостоятельно посетить рестораны", - пояснили в McDonald's.

"Заново открытые рестораны будут работать в соответствии с теми же высокими стандартами качества блюд, чистоты и скорости обслуживания, что и раньше. В то же время для работы в новых условиях McDonald's внедряет расширенные процедуры и протоколы безопасности работников и клиентов.

Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 и будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием", - говорится в сообщении.

Напомним:

В McDonald's Украина ранее заявили, что рестораны сети будут открываться поэтапно – первыми откроются заведения в Киеве и на западе Украины.

Экономическая правда