Цены на нефть растут из-за слабого доллара и беспокойства относительно предложения – Reuters

Цены на нефть выросли в понедельник, поскольку более слабый доллар и обеспокоенность по поводу предложения накануне эмбарго ЕС на российскую нефть в декабре нивелируют опасения по поводу глобальной рецессии, которая может уменьшить спрос на топливо.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 60 центов, или 0,7%, до 91,95 долларов за баррель в 03:30 GMT после того, как в пятницу они поднялись на 0,5%.

Нефть West Texas Intermediate стоила 85,50 долларов за баррель, что на 39 центов или на 0,5% дороже.

Причины изменения цен

Цены на нефть, упавшие на прошлой неделе более чем на 1% из-за опасений, что очередное повышение процентной ставки ФРС США может замедлить мировой рост, были поддержаны ослаблением доллара. Более слабый доллар США делает деноминированные в долларах товары менее дорогими для владельцев других валют.

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"На рынке все еще висит начало европейских санкций в отношении российской нефти. Поскольку поставки будут прерваны в начале декабря, рынок вряд ли увидит быстрый ответ от американских производителей", - заявили аналитики ANZ в понедельник.

По словам аналитиков, дополнительные сбои в снабжении остаются риском, хотя ослабление ограничений по COVID-19 в Китае также может вызвать определенный оптимизм.

Китай начал смягчать ограничения по COVID-19 в Чэнду, юго-западном городе с населением более 21 миллиона человек, что помогло успокоить обеспокоенность спроса во втором в мире потребители энергии. Экспорт бензина и дизельного топлива из Китая также возобновился, уменьшив высокие местные запасы после того, как Пекин выдал новые квоты.

Экономическая правда