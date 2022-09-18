Bitcoin снова опустился ниже 20 000 долларов 

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Биткойн в воскресенье упал на 1,54% до 19 804 долларов, снизившись с отметки 20 000 после потери 310 долларов по сравнению с предыдущим закрытием.

Об этом пишет Reuters.

Крупнейшая и самая известная в мире криптовалюта упала на 58,9% по сравнению с рекордом за год в 48 234 долларов США 28 марта.

Эфир, монета, связанная с блокчейн-сетью эфириума, в воскресенье упала на 3,2% до 1422,1 доллара, потеряв 47 долларов по сравнению с предыдущим закрытием.

Напоминаем:

Криптовалюта Bitcoin пятый день подряд падает и достигла уровня ниже 23 тысяч долл, поскольку инвесторы оценивают неоднозначные сигналы Федерального резерва относительно темпов повышения ключевой ставки.

Самая популярная криптовалюта Bitcoin пересекла отметку 25 тыс. долларов впервые с середины июня.