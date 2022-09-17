Украина получила от США 1,5 миллиарда долларов из Целевого фонда Всемирного банка

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что в государственный бюджет поступил грант в размере 1,5 млрд долларов от США из Целевого фонда Всемирного банка.

Об этом он написал в Twitter.

"В государственный бюджет Украины поступил грант в размере $1,5 млрд. Это последний транш из $4,5 млрд от США из Целевого фонда Всемирного банка", — написал премьер.

До державного бюджету 🇺🇦 надійшов грант у розмірі $1,5 млрд. Це останній транш з $4,5 млрд від 🇺🇸 з Цільового фонду @WorldBank. Кошти буде спрямовано для відшкодування бюджетних витрат на пенсійні виплати та програми соцдопомоги. Дякую @POTUS та 🇺🇸 за підтримку України. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 17, 2022

По словам Шмыгаля, средства будут направлены на возмещение бюджетных расходов на пенсионные выплаты и программы соцпомощи. Также он поблагодарил президента США Джозефа Байдена за поддержку Украины.

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Напомним:

Соединенные Штаты в День Независимости Украины объявили о дополнительном пакете военной помощи в размере 2,98 млрд. долларов для украинских Вооруженных сил.

Кабинет министров утвердил привлечение очередного гранта от Соединенных Штатов Америки в размере 4,5 млрд. долларов.