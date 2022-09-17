Нацбанк за последнюю неделю на межбанке продал почти 528 миллионов долларов

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За неделю с 12 по 16 сентября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 528,16 млн долларов и купил 17,5 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Согласно данным валютных интервенций, Национальный банк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 528,16 млн долларов. При этом регулятор купил 17,5 млн долларов.

Это самая большая сумма продажи Нацбанком за сентябрь. На прошлой неделе НБУ продал 482 млн долларов, а неделей раньше только 240 млн долларов.

В то же время, с начала 2022 года Нацбанк купил 3,114 млрд долларов и 110,97 млн ​​евро и продал 17,86 млрд долларов и 1,789 млрд евро.

Напомним:

Национальный банк пока не видит потребности в коррекции официального курса гривны, который составляет 36,6 грн за доллар.

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