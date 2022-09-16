Кабмин урегулировал вопрос передачи конфискованного имущества для нужд ВСУ

Правительство приняло постановление "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины о передаче имущества для нужд Вооруженных Сил", которое, в частности, урегулирует вопрос передачи конфискованного имущества для нужд ВСУ

Такое решение было принято на заседании Кабмина 16 сентября.

"Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования требуют надлежащего материально-технического обеспечения, частично можно удовлетворить за счет конфискованного в пользу государства имущества и имущества, которое на других законных основаниях переходит в собственность государства.

Также данным постановлением урегулирован вопрос передачи угля для отопления бюджетных учреждений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на складах таможенных органов (за исключением таможен в зоне боевых действий) продолжают учитываться остатки перешедшего в собственность государства имущества и потенциально может быть объектом безвозмездной передачи.

Так, по состоянию на 1 сентября 2022 такое имущество учтено на общую сумму 497,3 млн грн, из них:

имущество, за которым владелец или уполномоченное им лицо не обратилось к окончанию сроков хранения, – 232,8 млн грн;

конфискованное имущество – 230,3 млн грн;

конфискованное имущество – 230,3 млн грн; имущество, помещенное в таможенный режим отказа в пользу государства, а также имущество, обнаруженное (найденное) при осуществлении таможенного контроля в зонах таможенного контроля и владелец которого неизвестен – 34,2 млн гривен.

В правительстве объяснили, что принятым постановлением внесены изменения в следующие постановления Кабинета Министров Украины:

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от 25 августа 1998 г. № 1340 "О Порядке учета, хранения, оценки конфискованного и иного имущества, переходящего в собственность государства, и распоряжении им";

от 26 декабря 2001 г. № 1724 "О Порядке учета, хранения, оценки изъятого таможнями имущества, в отношении которого вынесено решение суда о конфискации, передаче его органам государственной исполнительной службы и распоряжению им";

от 11 июля 2002 г. № 985 "Об утверждении Порядка распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы".

Изменения, принятые правительством, регулируют на период действия военного положения в Украине передачу конфискованного и другого имущества, перешедшего в собственность государства, на нужды ВСУ и других органов, задействованных в обеспечении обороноспособности государства, а также обеспечении энергетической безопасности государства и продовольственной безопасности населения. в правительстве.

Экономическая правда