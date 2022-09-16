Фунт стерлингов упал по отношению к доллару до самого низкого уровня с 1985 года
Фунт стерлингов в пятницу упал до самого низкого уровня с 1985 года по отношению к доллару после того, как более слабые, чем ожидалось, данные по розничным продажам в Великобритании усилили обеспокоенность тем, что страна стремится к длительной рецессии.
Об этом пишет Financial Times.
По данным Refinitiv, на лондонских торгах фунт упал на 0,8 процента до 1,137 доллара, впервые за почти четыре десятилетия он преодолел отметку в 1,14 доллара.
"Снижение, которое происходит через 30 лет после "черной среды", когда фунт стерлингов выпал из европейского механизма валютного курса, отражало широкий рост доллара, а также особую обеспокоенность состоянием экономики Великобритании.
Фунт стерлингов снизился примерно на 0,4 процента по отношению к евро, до 1,142 евро, что является самым низким уровнем с начала 2021 года", – пишет FT.
Согласно данным, опубликованным в пятницу Управлением национальной статистики Британии, розничные продажи резко упали в августе, поскольку британские потребители боролись с резким ростом цен и высокой стоимостью электроэнергии.
Количество товаров, купленных в Великобритании, упало на 1,6 процента с июля по август.
Продажи снизились во всех основных секторах: в продуктовых, непродуктовых магазинах, в торговле вне магазинов и в топливной сфере. Последний раз это произошло в июле 2021 года, когда было отменено ограничение в связи с коронавирусом.
Снижение продаж оказалось больше, чем ожидали эксперты: они прогнозировали снижение на 0,5%, добавляет Financial Times.
"Статистика показывает, насколько рекордная за несколько десятилетий инфляция ударила по потребителям и экономике в целом. Правительство решило выделить 150 млрд фунтов на меры поддержки в условиях дорогостоящих энергоресурсов, но эти деньги не отменяют риск рецессии", - пишет газета.
Экономика Британии уже может быть в рецессии, статистика потребительского спроса это подтверждает, заявила FT экономист компании Capital Economics Оливия Кросс.
Она считает, что в последующие месяцы у бизнеса тоже, вероятно, будут сложности с продажами, поскольку повышение стоимости жизни будет дальше сказываться лишь сильнее.
Статистика потребления должна убедить Банк Англии повысить ключевую ставку на следующей неделе на 50 базисных пунктов, а не на 75, по мнению рынка, отметила экономист компании Pantheon Macroeconomics Габриэлла Дикинс.
Экономическая правда