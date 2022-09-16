Швейцария приостанавливает обмен налоговой информацией с Россией

Швейцария объявила о приостановке обмена налоговой информацией с РФ. Страна согласилась начать обмен только в 2019 году - до этого швейцарские власти отказывались от этой меры, опасаясь рисков утечек данных.

Решение о приостановлении принял Федеральный совет.

"На заседании 16 сентября 2022 года Федеральный совет решил временно приостановить обмен налоговой информацией с Россией на основании положения о государственной политике Конвенции об административной помощи по налоговым делам", - говорится в сообщении.

Как пишет Forbes Russia, Россия и Швейцария договорились начать автоматический обмен налоговыми сведениями в 2019 году, фактически он начался в октябре того же года.

Стороны вели переговоры с 2017 года. Федеральный департамент финансов Швейцарии выступал против передачи данных России, ссылаясь на высокий уровень коррупции и слабую защиту персональных данных.

Экономическая правда