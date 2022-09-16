В августе рынок новых авто в ЕС вернулся к росту после 13 месяцев спада

В августе европейский рынок новых пассажирских автомобилей наконец-то вернулся к росту (+4,4%), положив конец спаду, который длился 13 месяцев подряд.

Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).

Однако с 650 305 зарегистрированными авто этот результат остается намного ниже уровня пандемии.

"Все ключевые рынки ЕС внесли положительный вклад в рост региона, причем значительный прирост наблюдался в Италии (+9,9%), Испании (+9,1%), Франции (+3,8%) и Германии (+3,0%)", - говорится в сообщении.

Ассоциация напоминает, что в июле 2022 года регистрация новых автомобилей в ЕС снизилась (-10,4%), несмотря на и без того низкую базу сравнения, вызванную продолжающимся дефицитом полупроводников.

Так, в июле все четыре основных рынка ЕС продемонстрировали худшие показатели, чем год назад, причем Германия (-12,9%) и Испания (-12,5%) показали сильнейшее падение.

За восемь месяцев 2022 года объемы регистрации авто сократились на 11,9% и достигли почти 6 миллионов новых новых легковых автомобилей.

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"Несмотря на недавнее улучшение, предыдущие падения негативно влияют на совокупные показатели. В результате, в этом году все четыре ключевых рынка понесли потери: Италия (-18,4%), Франция (-13,8%), Германия (-9,8 %) и Испания (-9,4%)", – резюмировали в ассоциации.

Экономическая правда