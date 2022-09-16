Предприниматели, трудоустроившие ВПЛ, получили 122 миллиона компенсаций от государства

Предпринимателям, принявшим на работу внутренне перемещенных лиц, государство компенсировало 122 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Всего эти представители бизнеса трудоустроили более 11 тысяч переселенцев.

Первая вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко рассказали, что работодателям выплачивают компенсацию за трудоустройство людей, переехавших из опасных регионов, чтобы они быстрее адаптировались на новом месте.

"Кроме того, ожидаем поддержки парламентом еще одной нашей инициативы по предоставлению компенсации бизнеса за трудоустройство отдельных категорий граждан, в частности молодежи на первое рабочее место, участников боевых действий, одиноких родителей", – добавила Свириденко.

По правительственной программе компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц – за каждого трудоустроенного из числа ВПЛ государство выплачивает предпринимателю 6500 грн в течение 2 месяцев.

Согласно условиям программы, компенсация предоставляется работодателю, который:

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взял на работу ВПЛ с заработной платой не менее минимальной (6500 грн);

состоит на учете как плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

предоставил налоговую отчетность за 4 квартал 2021 г. или весь 2021 г.;

не является неприбыльной организацией.

Чтобы получить средства, работодатель должен заключить трудовой контракт с внутренне перемещенным лицом и зарегистрировать данные о нем на портале "Дія". Через 5 дней предпринимателю необходимо подать заявку на получение компенсации вместе с документами, подтверждающими выплату зарплаты и отчисления.





