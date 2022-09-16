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Курс на 16 сентября: наличная гривня несколько укрепилась

Пятница, 16 сентября 2022, 14:04 - Анастасия Жарикова
 
НБУ

В пятницу, 16 сентября, наличная гривна на черном рынке несколько укрепилась - курс колеблется на уровне 41,62 - 41,93.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:50 курс доллара на черном рынке составляет 41,62 – 41,93 грн, а в четверг, 15 сентября, колебался на уровне 41,76 – 41,94 грн.

Также гривна укрепилась и по отношению к "черному" курсу евро, котировки сейчас составляют 40,76 - 41,07 грн. Для сравнения, в четверг курс колебался на уровне 40,80 – 41,16 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 40,9 – 41,7 грн (курс на 15 сентября – 41,0 – 41,7 грн);
  • Евро – 40,4 – 41,3 грн (курс на 15 сентября – 40,35 – 41,3 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 39,5 – 39,9 грн;
  • Сбербанк – 39,8 – 39,99 грн;
  • Укрэксимбанк – 39,6 – 39,99 грн;
  • Райффайзен – 41,2 – 41,65 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,313 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,5 грн.

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