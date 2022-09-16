Цены на нефть несколько растут после резкого падения, вызванного укреплением доллара

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Котировки нефти в пятницу слабо поднимаются после резкого падения накануне Brent и WTI выросли на 0,39% и 0,24% соответственно.

Об этом пишет Enkorr.

По состоянию на 8 утра по киевскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,35 долл. (0,39%), до 91,19 долл. за баррель. В четверг Brent подешевела на 3,26 долл. (3,5%), до 90,84 долл. за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI в настоящее время дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,2 долл. (0,24%), до 85,3 долл. за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на 3,38 долл. (3,8%), до 85,10 долл. за баррель.

Отмечается, что падение котировок в четверг было вызвано укреплением доллара и опасениями по мировому спросу на горючее.

"Доллар активно восстановился и удерживается у недавних максимумов на фоне "ястребиного" прогноза политики Федрезерва на ближайшие месяцы", – написали аналитики энергетического отдела StoneX.

Сентябрьское заседание ФРС должно состояться на следующей неделе, и рынок уверен, что центробанк вновь повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов, чтобы замедлить сохраняющуюся в США высокую инфляцию.

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"На ближайшую перспективу мы придерживаемся осторожного прогноза цен на нефть, поскольку на мировую экономику давят растущие ставки, подрывая спрос на топливо", – цитирует издание слова старшего рыночного экономиста Spartan Capital Securities Питера Кардилло.





