Франция стремится сократить потребление энергии на 10% уже этой зимой

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Правительство Франции резко усилило цель по сокращению потребления энергии этой зимы и избеганию перебоев с электроснабжением, очевидно, пытаясь привлечь внимание общественности.

Об этом сообщает Bloomberg.

Премьер-министр Элизабет Борн призвала домохозяйства, предприятия, местные и национальные власти сократить потребление электроэнергии на 10% по сравнению с прошлым годом, согласно презентации, присланной журналистам после пресс-конференции.

Ранее правительство страны выдвинуло цель сократить потребление на такую долю в течение двух лет.

Отмечается, что новая эта достаточно амбициозная. Для сравнения, согласно данным министерства экологии Франции, в 2020 году, отмеченным пандемией Covid и неоднократными отключениями, общее потребление энергии конечными пользователями упало на 5,6%.

Франция потратила и заложила в бюджет миллиард евро, чтобы ограничить рост цен на электроэнергию и газ и помочь более бедным домохозяйствам оплатить счета за электроэнергию и газ и справиться с инфляцией.

Но хотя финансируемые государством меры принесли определенное облегчение потребителям и помогли уменьшить инфляцию по сравнению с остальной еврозоной, правительство предупредило, что использование необходимо сократить, чтобы избежать неорганизованных отключений электроэнергии.

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Национальный оператор электросети Reseau de Transport d’Electricite в среду заявил, что этой зимой ему, возможно, придется выдавать уведомления, в которых будут просить домохозяйства, предприятия и местные власти уменьшить потребление в часы пик.

Это произошло через день после того, как министр по вопросам энергетики Агнес Панье-Рунаше исключила любой риск отключения электроэнергии, что приведет к коллапсу энергетической системы Франции, но сказала, что в случае отключения электроэнергии будет возможна определенная организованная разгрузка в зависимости от погоды.





