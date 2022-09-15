Судно в управлении греческой компании перевозило уголь из РФ, несмотря на санкции

Судно под управлением компании из Греции транспортировало уголь из порта в России в Турцию в конце августа, несмотря на то, что вступило в силу угольное эмбарго от ЕС.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитических компаний.

По данным Kpler и Logistic OS, 29 августа судно Stavros завершило погрузку 53 тысяч тонн угля из российского Таманского терминала навалочных грузов. Впоследствии оно прибыло в порт близ города Искендерун в Турции 5 сентября, где отгрузило "значительный объем груза".

Stavros управляется афинской компанией Eastern Mediterranean Maritime. Представитель компании отказался от комментария, но сказал, что перевозки не нарушают санкции, если пункт назначения не находится в ЕС.

Европейская комиссия ранее заявляла, что санкции касаются каких-либо поставок угля из России, независимо от их пункта назначения. Санкции в отношении угля, как "покупки", так и "передачи" этих товаров, независимо от конечного пункта назначения, а также распространяются на финансирование и страхование компаниями ЕС.

Неизвестно, происходит ли уголь из России, кто является конечным владельцем судном, и каков конечный пункт назначения судна.

Напоминаем:

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Экспорт российского угля по морю был фактически приостановлен из-за запрета Евросоюза обслуживать поставки российского угля в любую точку мира в рамках пятого пакета санкций.

Европейский Союз и Великобритания с 10 августа останавливают импорт российского угля в ответ на войну России против Украины.