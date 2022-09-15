Футбол в условиях войны: сколько потратили на трансферы летом клубы УПЛ

getty images

Среди клубов Украинской Премьер-Лиги лучший трансферный баланс по итогам летнего окна-2022 у "Шахтера" (38,5 млн евро – 5,8 млн потратили и 44,3 млн заработали), а у половины лиги 0 и в расходах, и по доходам.

Об этом свидетельствуют данные портала Transfermarkt, говорится в статье ЭП.

Отмечается, что в Украине до начала полномасштабного вторжения РФ самым популярным видом трансферов было подписание игроков на правах свободного агента и аренды.

Приобретение же на знаковую для УПЛ сумму более 1 млн евро в сезоне 2021/2022 среди клубов элиты, как свидетельствуют данные Transfermarkt, производили только лидеры досрочно завершенного чемпионата Украины: "Шахтер" (6 таких новичков), "Динамо" (2) и " Днепр" (1).

"Шахтер" летом 2021 года, по данным немецкого портала, потратил на новичков не менее 59 миллионов евро.

Учитывая наибольшее количество легионеров и активные расходы до 24 февраля, перед сезоном 2022/2023, который, несмотря на опасения по безопасности, начался, "Шахтер" больше всего от войны кадрово пострадал.

Единственному представителю Украины в нынешней ЛЧ, по сути, пришлось заново строить команду, ведь страну оставили почти все легионеры, кроме Лассине Траоре (нападающий долго залечивал травму и, вернувшись на поле в августе, решил остаться).

ВИДЕО ДНЯ

"Горняки", отпуская фактически свой главный кадровый актив, пытались делать так, чтобы легионеры впоследствии смогли вернуться. Поэтому в аренду пошли бразильцы Марлон, Сиприано и Педриньо. Свободным агентом покинул команду один из лидеров защиты Исмаили.

А тех футболистов, на которых был больший спрос в топ-лигах, дончане пытались продать подороже.

По данным Transfermarkt, "горняки" совершили 5 покупок: в Украину из Венгрии вернулись Зубков (2 млн евро), Петряк (1,5 млн евро), из Бельгии вернули Шведа (1 млн евро), когда-то раскрывшегося в "Карпатах" именно при тренерстве Йовичевича.

Также в клуб за 500 тысяч евро вернулся Тотовицкий. Еще одним приобретением стал хорватский легионер Джурасек (800 тысяч евро), ранее работавший с Йовичевичем в "Днепре-1".

Также дончане арендовали двух игроков: из Бельгии вернулся Михайличенко, а из Греции – бразилец Лукас Тейлор, уже ранее игравший в Украине за "Днепр-1" и "Львов".

Этим летом "Динамо" совершило два приобретения: за 1,2 млн евро из "Зари" перешел хавбек Кабаев, а за 1 млн евро из словенского "Копера" – ямайский вингер Перрис.

При этом киевляне потеряли двух футболистов основы: еще весной ушел Витиньо, который будет играть в аренде в Бразилии, а летом свободным агентом перебрался в Грецию Вербич.

Успели киевляне этим летом и чуть-чуть заработать. По данным Transfermarkt, "Динамо" продало "Заре" сразу трех футболистов: Вантуха (300 тысяч евро), Русина (250 тысяч евро) и Антюха (200 тысяч евро). Еще 100 тысяч евро клуб заработает на аренде Цитаишвили в польском "Лехе".

"Днепр-1" приобрел двух легионеров: за 400 тысяч евро бразильского вратаря Валефа и за 1 млн евро – алжирского защитника Амаша.

Удалось "Днепру-1" и подзаработать: за 1,5 млн евро в английский "Брентфорд" уехал украинский полузащитник Егор Ярмолюк, а за 400 тысяч евро - в бельгийский "Левэн" румынский вратарь Кожокару.

Приобретенный зимой Фелипе Пирес снова уехал в аренду.

Таким образом, лучший трансферный баланс по итогам летнего окна у "Шахтера" (38,5 млн евро – 5,8 млн потратили и 44,3 млн заработали).

В то же время у "Динамо" баланс -1,35 млн евро (2,2 млн евро расходов и 850 тыс евро доходов).

Благодаря продаже Ярмолюка в Англию "в плюсе" осталось "Днепр-1": 800 тыс. евро после 1,9 млн. евро доходов и 1,1 млн. евро расходов).

У еще двух команд-участников еврокубков – "Зари" и "Ворсклы" – балансы противоположны. Так, благодаря выгодной продаже Кабаева луганчане "в плюсе" на 450 тыс евро (1,2 млн евро дохода и 750 тыс - расходов). А вот "ворскляне" только покупали, ничего не заработав на уходе своих футболистов (баланс -1,37 млн ​​евро).

Еще у двух клубов – "Колоса" и "Вереса" – балансы положительные благодаря единым выходным трансферам за деньги: кузнецы заработали 500 тыс евро с 0 в графе расхода, а команда из Ровно пополнила бюджет на 100 тыс евро, также не подписав никого за указанную на Transfermarkt сумму. После двух покупок -900 тыс евро в балансе у "Металлиста".

А вот у половины лиги, по данным Transfermarkt, 0 и в расходах, и в доходах: они подписывали свободных агентов и брали исполнителей в аренду – так же отпускали игроков. В такую ​​восьмерку вошли: "Александрия", "Металлист-1925", "Движение", "Львов", "Черноморец", "Ингулец", "Минай" и "Кривбасс".

Читайте также: Футбольный мир провел рекордное трансферное лето. А как покупает игроков украинская Премьер-лига во время войны?

Экономическая правда