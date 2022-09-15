За летнее трансферное окно футбольные агенты заработали почти $500 миллионов комиссионных

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Футбольные агенты в летнее трансферное окно 2022 года заработали рекордные 494,4 млн комиссионных.

Об этом свидетельствуют данные ФИФА, говорится в статье ЭП.

"Агенты в современном футбольном бизнесе – уже незаменимые участники сделок. Именно они ведут финансовые дела своих клиентов и "выбивают" для футболистов выгодные контракты.

За свои услуги представители игроков чаще всего берут определенный процент трансфера, прописанный в соглашении. Также они могут получать проценты от зарплаты игрока за его финансовое и юридическое сопровождение на протяжении карьеры", – говорится в материале.

В отчете ФИФА говорится, что во время последнего окна агенты в мужском футболе заработали 494,4 млн долл комиссионных.

Всемирная организация подчеркивает, что за последние 10 лет отношение платы за услуги агента к расходам по трансферу во время летнего окна выросло с 6,1% в 2012 году до 9,9% в этом году.

В целом, по данным ФИФА, в течение летнего периода регистрации новичков состоялось всего 9717 международных трансферов игроков-профессионалов, еще 417 переходов были в ожидании официального подтверждения на момент публикации отчета (ФИФА обнародовала статистику вечером 8 сентября).

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При этом общее количество трансферов увеличилось на 16,2% по сравнению с 2021 годом и на 6,9% по сравнению с доковидным 2019 годом.

В середине 2022 года клубы по всему миру раскошелились на переходы на 5 миллиардов долларов.

"В этом году расходы выросли на 29,7% по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует о сильных признаках восстановления после двух лет спада – в 2020 и 2021-м. Впрочем показатель в 5 млрд долл. все еще на 13,9% меньше рекордного уровня летнего трансферного окна 2019 года", – констатируют в ФИФА.

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Экономическая правда