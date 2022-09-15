Украина существенно сокращает дефицит торговли товарами в сентябре – Минэкономики

Украинский дефицит торговли товарами сокращается: за первую половину сентября составил 111 млн долларов, хотя по итогам августа достигал 1,05 млрд долларов

Об этом сообщил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка в Facebook.

Он сообщил, что за первую половину сентября Украина экспортировала продукции на 1,818 млрд долл. и импортировала – на 1,929 млрд долларов.

Среди категорий, которые формировали экспорт Украины в этот период – подсолнечное масло (230 млн долл.), кукуруза (174 млн долларов), рапс (166 млн долл.), пшеница (147 долл.). Кроме того, отметил Качка, экспорт электроэнергии вышел на новый рекорд в 131 млн долл. за пол месяца.

В разрезе объемов за первую половину месяца Украина экспортировала грузов весом 4,1 млн тонн. Из общего показателя 871 тысячи тонн составляет руда, 805 тысяч тонн – кукуруза, 669 тысяч тонн – пшеница.

Что касается видов транспорта, то морским транспортом отгружено 2 млн. тонн стоимостью 662 млн. долларов. Практически на такую же стоимость проэкспортировано грузов автотранспортом – 651 млн долл., хотя их вес втрое меньше и составляет 585 тысяч тонн.

ЕС и дальше является главным направлением экспорта, на блоке приходится 1,24 млрд из 1,81 млрд долларов экспорта.