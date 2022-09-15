Соглашение на $20 миллиардов: Adobe покупает дизайнерскую компанию Figma

Американская технологическая компания Adobe достигла соглашения приобрести дизайнерскую компанию Figma за 20 млрд долл. со стремлением расширить свои предложения творческих инструментов.

Об этом сначала сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собеседников, впоследствии Adobe опубликовала официальное заявление.

Компания Figma, базирующаяся в Сан-Франциско, основана Диланом Филдом и Эваном Уоллесом в 2012 году. Она позволяет разработчикам программного обеспечения и дизайнерам удаленно сотрудничать и разрабатывать различные продукты: от слайдов для презентаций до пользовательских интерфейсов в мобильных приложениях.

В июне прошлого года компания, на тот момент с рыночной капитализацией в 10 млрд долл., привлекла 200 млн долл. благодаря инвестициям Andreessen Horowitz и Sequoia Capital.

Adobe, акции которой в этом году упали более чем на 8%, стремится привлечь миллионы новых клиентов благодаря Figma, которая пережила бум во время пандемии, поскольку распространенной стала отдаленная работа. Клиентами компании являются Twitter, Google и Netflix.

Figma ожидает увеличить чистый ежегодный доход на 200 млн долл. в этом году, перейдя отметку в 400 млн долл. в 2022 году. Соглашение с Figma станет самой большой покупкой компании, разрабатывающей программное обеспечение.

Акции Adobe упали на 13% после открытия рынка в Нью-Йорке, что явилось самым большим падением за более чем два года. Аналитики предполагают, что причиной может быть "очень высокая" стоимость сделки.