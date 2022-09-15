Курс валют на 15 сентября: гривня ослабла и приближается к 42 доллару

Наличная гривня в четверг, 15 сентября, значительно ослабла на "черном" рынке - сейчас курс колеблется на уровне 41,76-41,94 за доллар.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua, finance.ua.

На 15:10 курс доллара на черном рынке составляет 41,76 – 41,94 грн, а в среду, 14 сентября, колебался на уровне 41,54 – 41,56 грн. Кроме ослабления в целом, курсовые спреды также выросли, а потому купить доллар стало значительно дороже.

Относительно "черного" курса евро гривня укрепилась и котировки сейчас составляют 40,80 - 41,16 грн. Для сравнения, курс колебался на уровне 40,74 – 41,07 грн в среду.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 41,0 – 41,7 грн (курс на 14 сентября – 40,8 – 41,6 грн);

Евро – 40,35 – 41,3 грн (курс на 14 сентября – 40,4 – 41,325 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,5 – 39,9 грн;

Ощадбанк – 39,8 – 39,99 грн;

Укрэксимбанк – 39,6 – 39,99 грн;

Райффайзен – 41,2 – 41,65 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,313 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,5 грн.

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