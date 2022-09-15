G7 планирует "карту инвестиционных возможностей для Украины" – немецкий министр

По словам министра экономики Германии, восстановление Украины обойдется в 350 млрд евро – чтобы сделать этот процесс проще, страны G7 уже планируют облегчить привлечение иностранных компаний.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Немецкие компании уже могут инвестировать в Украину, сказал он после переговоров с коллегой на полях консультаций G7 в Бранденбурге.

Политик "Зеленых" сообщил, что G7 планирует "своеобразную карту инвестиционных возможностей" для Украины.

В этих целях соответствующие торгово-промышленные палаты должны объединить свои заключения и таким образом облегчить иностранным компаниям участие в восстановлении.

В настоящее время Германия возглавляет группу промышленно развитых стран G7, в которую также входят Франция, Италия, Япония, Канада, Соединенные Штаты и Великобритания. Поэтому Хабек проводит встречу министров торговли. Гостями мероприятия также стали украинский вице-премьер Юлия Свириденко и представители Всемирной торговой организации и ОЭСР.

Свириденко сказала, что Украина воюет на два фронта – экономический и военный: "Очень важно обеспечить инвестиции в Украину".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в правительстве Нидерландов собираются вкладывать усилия в восстановление Украины до завершения войны, чтобы поддержать работу экономики.

Европейская правда