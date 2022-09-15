Экс-глава Минсоцполитики Лазебная получила должность в набсовете "Укргазбанка"

МАРИНА ЛАЗЕБНАЯ, ФОТО С ЕЕ СТРАНИЦЫ В FACEBOOK

Экс-глава Министерства социальной политики Марина Лзебная стала представителем акционера - государства - в наблюдательном совете государственного "Укргазбанка". Она вступит в должность после согласования НБУ.

Об этом говорится в сообщении госбанка в системе раскрытия информации Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка (SMIDA)

В сообщении говорится, что с 14 сентября прекращены полномочия членов наблюдательного совета – представителей государства Дениса Улютина и Андрея Свистуна.

В то же время новыми членами наблюдательного совета представителями государства назначены Марина Лазебная и Яна Бугримова.

Улютина, занимавшего должность 1 год и 9 месяцев, заменили на Яну Бугримову, Свистуна (находился в должности 4 месяца) - на Лазебную.

Отмечается, что в течение последних пяти лет Яна Бугримова занимала следующие должности:

11.2018 – по настоящее время – ООО "У4 Украина", директор;

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04.2018 – 06.2018 – Министерство финансов Украины, директор департамента налоговой политики;

08.2015 – 02.2017 – ООО "Центр реформ", директор.

Марина Лазебная с марта 2020 по июль 2022-го была министром социальной политики.

Согласно части 12 ст.42 ЗУ "О банках и банковской деятельности" член совета банка вступает в должность после его согласования НБУ.

В сообщении указано, что срок полномочий Лазебной и Бугримовой со дня получения "Укргазбанком" письма об их согласовании Нацбанком - до даты завершения действия военного положения (в соответствии с решением НЦКПФР от 16.03.2022 и решением наблюдательного совета "Укргазбанка" от 18.02).

Напомним:

15 июля министр социальной политики Марина Лазебная подала заявление об отставке в Верховную Раду.

18 июля Верховная Рада поддержала заявление об увольнении министра социальной политики Марины Лазебной, а в Верховную Раду поступило представление премьера Дениса Шмыгаля о назначении Оксаны Жолнович.

19 июля Верховная Рада назначила Оксану Жолнович на должность министра социальной политики Украины.

Экономическая правда