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БЭБ говорит, что компании "известного бизнесмена" не уплатили налоги на 20 миллионов. По данным ЭП – это Ярославский

Четверг, 15 сентября 2022, 11:26 - Алексей Павлыш, Дмитрий Денков

БЭБ заявило о разоблачении двух компаний (одна напрямую принадлежит "известному украинскому бизнесмену", другая - косвенно) в схеме уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах - по данным ЭП, речь идет о компаниях Александра Ярославского.

Об этом сообщается на сайте Бюро экономической безопасности.

"В ходе досудебного расследования уголовного производства сотрудники БЭБ разоблачили две компании, задействованные в схеме уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Одно из предприятий напрямую принадлежит известному украинскому бизнесмену, другое общество принадлежит ему косвенно через связанную компанию", - говорят в БЭБ.

По данным следствия, должностные лица предприятия горнодобывающей промышленности на протяжении 2021-2022 годов "документально отразили закупку газообразных энергоресурсов у акционерного общества".

"В результате чего уклонились от уплаты налога почти на 20 млн грн", - говорится в сообщении.

В БЭБ добавили, что обе компании образуют единственное предприятие в понимании статьи 1 ЗУ "О защите экономической конкуренции".

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Досудебное расследование осуществляют детективы Главного подразделения детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора.

Экономическая правда

БЭБ компании налоги Ярославский
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