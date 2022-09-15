БЭБ расследует уклонение от уплаты налогов на 40 миллионов компанией экс-нардепа

Бюро экономической безопасности заявило о начале досудебного расследования уклонения от уплаты налогов на 42 млн грн сельскохозяйственным предприятием бывшего народного депутата.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

"Следствием установлено, что должностные лица одного из сельскохозяйственных предприятий, в течение 2021 года, документально оформляли финансово-хозяйственные операции по закупке зерновых культур у субъектов хозяйствования с признаками "фиктивности".

Использование такой схемы позволило нарушителям уклониться от уплаты налогов на сумму 42,4 млн грн. Указанное сельскохозяйственное предприятие связывают с бывшим народным депутатом и известным бизнесменом", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы Главного подразделения детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора.

По данным источников ЭП, речь идет об экс-нардепе из Харькова.

Экономическая правда