Цены на нефть выросли из-за низкого спроса и возможных перебоев с поставками в США

Цены на нефть выросли в четверг, поскольку рынок уравновешивал слабый спрос с перебоями в поставках на фоне угрожающей остановки железной дороги в Соединенных Штатах, крупнейшем потребителе сырой нефти в мире.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2 цента до 94,12 долларов за баррель до 03:24 по Гринвичу.

Цена на нефть West Texas Intermediate выросла на 18 центов или 0,2% до 88,66 долларов.

Причины роста цен

"Цена на нефть повлияла на глобальную рецессию, но даже при стабильном глобальном росте спрос на нефть будет оставаться достаточно высоким по сравнению с продолжающимися беспокойствами относительно предложения", - сказал главный экономист ACY Securities Клиффорд Беннетт.

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"Растущая вероятность остановки железнодорожного транспорта в США из-за продолжающегося трудового спор также добавляет поддержку рынку. Три профсоюза ведут переговоры по новому контракту, который может повлиять на железнодорожные перевозки, которые важны для поставок сырой и продуктов", - пишет агентство.

Международное энергетическое агентство (МЭА) объявило, что ожидает повсеместного перехода с газа на нефть для целей отопления.

Но данные, опубликованные Управлением энергетической информации, показали, что запасы сырой нефти и дистиллятов в США выросли больше, чем ожидалось, за последнюю неделю, что свидетельствует о снижении спроса на топливо и ограничении цен на нефть.

Экономическая правда