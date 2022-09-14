ЕС хочет направить 140 миллиардов евро сверхприбыли энергокомпаний на потребителей

ЕС планирует получить 140 млрд евро налога с сверхприбыли энергетических компаний, чтобы смягчить удар рекордно высоких цен на потребителей этой зимой.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на президентку Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен.

Предложенный налог на сверхприбыль для энергетических компаний, не использующих для производства газ, будет сопровождаться другими мерами по ископаемому топливу.

"В эти времена неправильно получать чрезвычайные рекордные доходы от войны и за счет потребителей", – сказала президент ЕК. "Прибыли нужно делить и направлять тем, кто в них нуждается больше всего". . . Наше предложение привлечет более 140 миллиардов евро для стран-членов, чтобы напрямую смягчить удар".

По данным Financial Times, Комиссия предложит установить предел для цен, взимаемых компаниями, производящими электроэнергию не из газа, например – для ядерной и возобновляемой энергетики.

Компании должны будут передать государствам ЕС "сверхдоходы", полученные от продажи энергетики по цене свыше этого уровня. ЕК стремится установить предел на уровне 180 евро/МВт-час. Но страны-члены могли бы свободно вводить собственные низшие пороги.

Соответствующее предложение еще должно быть одобрено государствами-членами.

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Кроме того, фон дер Ляен сказала, что ЕС требует "кризисного вклада" от "крупных нефтяных, газовых и угольных компаний, которые также получают огромные прибыли". Этот взнос учтен в названной президентом ЕК в сумме 140 миллиардов евро. Она подчеркнула, что такие меры являются временными.