Украина планирует получить 2 миллиарда кубов газа от США

Украина к отопительному сезону планирует накопить до 15 млрд кубометров газа и рассчитывает получить дополнительные 2 млрд кубов от США.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль рассказал в ходе брифинга в среду.

Он отметил, что на сегодняшний день в подземных хранилищах уже находится более 13,2 млрд кубометров газа, при этом потребление уменьшилось вдвое по сравнению с периодом до полномасштабной войны.

"До первого октября будет накоплено между 14,5 – 15 млрд кубов в наших хранилищах, к тому же мы имеем договоренность с Соединенными Штатами о предоставлении от американских добытчиков газа 2 млрд кубов в течение 4 квартала этого и первого квартала следующего года. Мы также ведем переговоры с северными странами, Норвегией и консорциумом стран о предоставлении также физических объемов газа для Украины", – рассказал Шмигаль.

Такие объемы достаточно, чтобы стабильно пройти отопительный сезон с точки зрения обеспечения газом. При этом, подчеркнул премьер, этот сезон будет самым тяжелым, поэтому нужно готовиться к самым сложным сценариям, связанным с военными рисками.