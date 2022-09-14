Курс валют на 14 сентября: приобрести наличный доллар стало дешевле

Наличный доллар в среду, 14 сентября, стал дешевле для покупки – сейчас курс колеблется на уровне 41,54 – 41,56 за доллар.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua, finance.ua.

На 15:10 курс доллара на черном рынке составляет 41,54 – 41,56 грн, а во вторник, 13 сентября, колебался на уровне 41,48 – 41,66 грн. Курсовые спреды значительно уменьшились, что означает, что приобрести наличный доллар стало дешевле.

Относительно "черного" курса евро гривня укрепилась и котировки сейчас составляют 40,74 - 41,07 грн. Для сравнения, курс колебался на уровне 40,91 – 41,28 грн во вторник.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 40,8 – 41,6 грн (курс на 13 сентября – 40,8 – 41,6 грн);

Евро – 40,4 – 41,325 грн (курс на 13 сентября – 40,4 – 41,4 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,5 – 39,9 грн;

Ощадбанк – 39,8 – 39,99 грн;

Укрэксимбанк – 39,6 – 39,99 грн;

Райффайзен – 41,2 – 41,55 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,313 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,5 грн.

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