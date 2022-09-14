"Укрэнерго" готовит резервные пути питания на случай новых ударов РФ по инфраструктуре

НЭК "Укрэнерго" готовит резервные пути питания электроэнергией на случай российских атак по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом на брифинге заявил глава правления компании Владимир Кудрицкий.

По его словам, "Укрэнерго" готовится к любым сценариям.

"Мы готовим резервные пути питания и аварийный запас. Мы готовим своих людей и аварийные ремонтные бригады, которые круглосуточно будут обслуживать сети, восстанавливать их так, чтобы у всех потребителей было светло в доме", - заверил руководитель компании.

Кудрицкий добавил, что "Укрэнерго" уже имеет опыт из-за повреждений войсками РФ в марте линий электропередач, связывающих Киевский энергоузел с энергосистемой Украины.

"Нам нужно было прибегать к нестандартным решениям, чтобы обеспечить надежность питания энергоузла во время холодных температур. Киевские потребители этого и не заметили", – рассказал он.

При этом в Укрэнерго отмечают важность объединения Украины с энергосистемой Европы, а не РФ и Беларуси, как это было до 23 февраля.

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"То, что мы соединены с европейской энергосетью, дает нам возможность получить электроэнергию из-за границы. Это кардинально меняет ситуацию с точки зрения энергетической безопасности", - резюмировал Кудрицкий.

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Напомним:

В результате одного из самых массовых вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры 11 сентября без света оставались сотни тысяч украинцев.

По предварительным данным, во время обстрелов погибли 4 энергетика, трое - получили ранения.

В воскресенье вечером по всей Украине кроме оккупированного Крыма объявляли воздушную тревогу. Взрывы раздались под Харьковом, на Днепропетровщине. В разных районах Харькова и области исчезло электроснабжение из-за удара оккупантов по объектам инфраструктуры, о проблемах с электроснабжением сообщали также на Полтавщине и Сумщине.

Экономическая правда