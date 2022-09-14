С российских товаров может исчезнуть срок годности из-за дефицита чернил

Росстандарт готов изменить требования к упаковкам в связи с дефицитом чернил у российских производителей, возникших в результате санкций.

Об этом пишет РБК со ссылкой на ответ Росстандарта.

Таким образом, из-за изменения требований с этикеток товаров может исчезнуть привычная информация: данные о месте и производстве товара, а также указания на срок годности и дату изготовления.

Отмечается, что окончательное решение пока не принято.

Представитель профильного вице-премьера РФ Виктории Абрамченко заявил, что бизнес все еще не предоставил консолидированную позицию по этому вопросу, дискуссия продолжается.

"Но проблема опирается на необходимость разработки единых стандартов на территории всего Таможенного союза и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который, кроме России, входят Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан.

Однако Росстандарт уверен, что выход есть: для этого производителям необходимо будет перенести часть информации из этикетки в электронный формат, а потребители смогут ознакомиться с ней с помощью QR-кода на этикетке, однако сделать это можно будет только с 2023 года – именно с этого момента в рамках Таможенного союза предусмотрена возможность смены технического регламента", - говорится в сообщении.

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После начала полномасштабной войны против Украины из России ушло значительное количество зарубежных компаний, которые поставляли упаковку или были задействованы в сопутствующих отраслях, в частности, производили и оформляли упаковку для товаров российских производителей.

Так, выход производителя Tetra Pak с российского рынка заставил российский бизнес начать экономить на упаковке и перестраивать производственные цепочки. Нехватка красок заставила производителей делать упаковки "минималистическими", убрав, в частности, оформление соков и напитков.

Экономическая правда