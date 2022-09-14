"Новая почта" снизила цены на доставку посылок из Украины в Польшу более чем в два раза

Почтовый сервис "Новая почта" объявил о снижении цен на доставку посылок из Украины в Польшу в 2,5 раза.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Теперь украинцы могут посылать посылки с личными вещами в Польшу "Новой почтой" по новым специальным ценам:

до 2 кг – 250 грн вместо 600 грн

до 10 кг – 325 грн вместо 900 грн

до 30 кг – 400 грн. вместо 1500 грн.

"По такому тарифу можно отправить посылку в почтомат в Польше или курьером по адресу. Доплачивать за курьера не нужно, ведь услуга уже включена в стоимость.

Отправить можно исключительно подержанные личные вещи, без ценников и бирок весом до 30 кг: одежду, спортивные товары, мелкую технику и т.д.", - пояснили в компании.

Срок доставки – от 5 рабочих дней.

Как оформить отправку по новым тарифам:

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1. нужно принести открытую посылку в любое отделение Новой почты;

2. назвать страну и тип доставки – в почтомат или курьером;

3. назвать данные получателя в Польше – ФИО, польский номер телефона получателя и его электронную почту;

4. указать номер почтомата, куда должна быть доставлена ​​посылка. Чтобы найти нужный почтомат и его адрес, нужно воспользоваться поиском на гугл картах и ​​ввести "inpost paczkomaty" - https://www.google.com.ua/maps

Если доставка курьером – указать полный адрес получателя: индекс, название города, название улицы и номер дома, номер квартиры для многоквартирных домов;

5. оплатить отправку.

При этом в почтомат в Польше можно отправлять посылки до 25 кг и максимальным размером 41x38x64 см.

Если вес отправления от 26 до 30 кг или размер посылки больше ячейки почтомата, то доставка будет осуществляться по адресу получателя, пояснили в "Новой почте".

Экономическая правда