Штраф 3400 гривен: экс-главе "Укрэксимбанка" Мецгеру огласили приговор по делу нападения на журналистов

Суд по делу нападения на журналистов "Схем" признал виновными экс-председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, экс-директора департамента банковской безопасности банка Игоря Тельбизова и экс-начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова и назначил каждому штраф.

Такое решение Голосеевский райсуд Киева принял 14 сентября, сообщает Радио Свобода из зала суда.

"Судья Голосеевского районного суда Киева Николай Дидык зачитал приговор, согласно которому Евгения Мецгера признали виновным по ч.1 и ч.3 статьи 171 Уголовного кодекса ("Незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения") и определили наказание в виде штрафа в размере 3400 гривен (200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан) без лишения права занимать определенные должности", - отмечают журналисты.

Как отмечает Радио Свобода, также виновными суд признал бывших директора департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности учреждения Олега Осипова. Обоих – по ч.1 и ч.2 статьи 171 и ч.1 статьи 126 ("Побои и пытки"). И Тельбизову, и Осипову суд назначил штраф по 1700 гривен каждому.

В комментарии изданию Мецгер так прокомментировал приговор: "Решение есть решение, суд есть суд. Принимаем как есть. Могу соглашаться, могу не соглашаться. Я пообщаюсь со своими адвокатами, почитаем решение, почитаем все аргументы и будем принимать решение подавать или не подавать (апелляцию – ред.).

При этом на уточнение Радио Свобода относительно его намерений занимать государственные должности в будущем, Мецгер ответил: "Если будет такая возможность, будет у меня такое желание, я буду нужен государству – да, буду. Если не нужен, то не буду. Но я считаю , что у меня достаточно навыков, скилов, которые могут быть нужны государству еще".

Тельбизов на вопрос журналиста РС по поводу приговора суда ответил: "Есть суд, есть решение. Здесь же не клуб по развлечениям, кто-то чем-то доволен или нет. Я не обсуждаю решение суда, я гражданин этой страны".

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И сегодня есть гораздо более важные дела, чем обсуждать, кто здесь чем доволен. С того момента, как вышли из системы, мы работаем, служим, продолжаем. Поэтому это мелочи жизни, которые сегодня здесь произошли".

Отмечается, что назначить именно такое наказание – в виде штрафа и без лишения права занимать должности – суд просили государственные обвинители (прокуроры).

Адвокат журналистов Анатолий Попов, комментируя решение, сказал, что суд "фактически вынес приговор в рамках просившей прокуратуры".

"Штраф - это то, что просила прокуратура. Мы будем обсуждать вопрос о необходимости подачи апелляционной жалобы от нас, когда ознакомимся с полным текстом судебного решения.

Мы спрашивали, почему прокуратура не просила наказание в виде отстранения от возможности занимать определенные должности. Нам сообщили, что это согласовано с руководством прокуратуры. Я хочу отметить, что мы не очень удовлетворены действиями прокуратуры по этому уголовному делу. Потому что с конца октября было очевидно, что прокуратура не заинтересована в нормальном расследовании. Мы об этом узнали 10 ноября 2021 года, когда ознакомились с материалами дела. Впоследствии мы узнали, что закрытая 146 статья УКУ – это незаконное лишение свободы лиц. Нам через суд пришлось его восстанавливать", - подчеркнул представитель потерпевших.

Прокурор Голосеевской окружной прокуратуры Киева Евгения Литвинчук от комментариев журналистам в зале суда отказалась.

Напомним:

4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.

Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности. Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.

Позже двух нападавших на журналистов уволили, а Мецгер уволился по собственному.

Экономическая правда