Финляндия установила рекорд в ЕС по сокращению потребления газа

Финляндия в первой половине года вдвое сократила потребление природного газа, установив рекорд в ЕС.

Об этом пишет крупнейшая газета Финляндии Helsingin sanomat.

"В Финляндии опасались, что прекращение поставок газа РФ в мае повлечет за собой проблемы, но пока их удалось избежать. Вроде бы незаметно, использование природного газа в Финляндии сократилось вдвое с начала года, и в результате не было значительных сбоев в производстве или холодных домов", - говорится в статье.

Так, в январе-августе в Финляндии было потреблено около 8,8 терават-часов природного газа, тогда как за аналогичный период прошлого года потребление было примерно вдвое больше - 17,8 терават-часов.

Эти показатели не включают газ, подаваемый на LNG-терминалы в Поре и Торнио, обслуживающих только местную промышленность.

Подчеркивается, что снижение потребления примерно на 50 процентов является европейским рекордом.

Данные, собранные аналитическим центром Brugel, показывают, что никакой другой стране ЕС не удалось так же сократить потребление газа.

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"В начале года потребление газа во всем ЕС снизилось лишь на шесть процентов по сравнению с предыдущим годом, а в некоторых странах потребление даже немного выросло. Целью ЕС является сокращение потребления газа на 15 процентов", - пишет газета.

По мнению отраслевых экспертов, одно из объяснений столь удачного снижения потребления состоит в том, что в Финляндии мало домов с индивидуальным газовым отоплением.

"Прямое распределение газа к потребителям здесь играет небольшую роль по сравнению с остальной Европой. Это облегчило нашу ситуацию по сравнению, например, с Германией", - заявил генеральный директор Suomen Gas Association.

Также поставщики смогли заменить природный газ другими видами топлива, такими как уголь, биомасса или торф. Изменение топлива было обусловлено ростом стоимости газа.

Рост стоимости газа также привел к изменению способа отопления недвижимости. В Лахти нынешней осенью большие объекты с газовым отоплением будут подключены к сети централизованного теплоснабжения.

Экономическая правда