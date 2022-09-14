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Bank of America релоцирует часть российских сотрудников в Дубай – Reuters

Среда, 14 сентября 2022, 10:50 - Алексей Павлыш

Bank of America перемещает некоторых своих российских сотрудников в ОАЭ (Дубай).

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.

BofA отказался от комментариев, когда Reuters сделал запрос во вторник.

"Дубай, крупный финансовый и деловой центр Персидского залива, является излюбленным местом для переезда банкиров из России.

В начале этого года JP Morgan, Rothschild&Co и Goldman Sachs переместили часть своих сотрудников из России", - напоминает агентство.

Арабские страны Персидского залива пока занимают нейтральную позицию по вторжению России в Украину. Они имеют глубокие связи с Россией из-за долей в компаниях и нефтяном картеле ОПЕК+.

Объединенные Арабские Эмираты, которые на протяжении многих лет углубляют свои связи с Россией, не поддержали санкции, введенные западными странами, а их центральный банк до сих пор не издал указания по западным санкциям, добавляет Reuters.

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