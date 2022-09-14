Нефть дешевеет на фоне ожиданий повышения ставок ФРС США

Цены на нефть снизились в среду из-за опасений относительно очередного повышения процентной ставки ФРС США на следующей неделе, после отчета об инфляции в августе, в котором индекс потребительских цен превысил прогнозы.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть Brent упали на 17 центов, или 0,2%, до 93,00 долларов за баррель до 06:33 GMT.

Нефть West Texas Intermediate стоила 87,20 долларов за баррель, что на 11 центов или на 0,1% меньше предыдущей сессии.

Причины изменения цен

Отмечается, что опасение повышения ставок ФРС США на следующей неделе перевесило поддержку цен от прогноза роста спроса на нефть ОПЕК.

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"Давление на цены вызвал более высокий, чем ожидалось, отчет об инфляции в США во вторник, развеявший надежды, что ФРС сможет сократить свою политику по усилению ставок в ближайшие месяцы.

Официальные лица ФРС собираются встретиться в следующий вторник и среду, поскольку инфляция остается намного выше цели Центробанка США в 2%", - пишет агентство.

"Сильный доллар США и ожидание еще одного чрезвычайного повышения ставки ФРС повлияли на настроения", – сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг.

В то же время, в Китае жесткое сдерживание COVID-19 сокращает спрос на топливо.

"Политика Китая по нулевому распространению COVID-19 остается неизменной, и это позволит ограничить любые отскоки, которые появятся в ближайшие недели", - сказал старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Моя.

Напомним:

Индекс потребительских цен в Соединенных Штатах в августе вырос на 0,1%, хотя экономисты ожидали его сокращения на 0,1% – ожидается, что Федрезерв в третий раз повысит ставки на 75 базисных пунктов.

Экономическая правда