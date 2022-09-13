Курс валют на 13 сентября: наличное евро снова дорожает

Наличная гривня снова ослабла во вторник, 13 сентября – сейчас курс колеблется на уровне 41,48 – 41,66 за доллар.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua, finance.ua.

На 15:10 курс доллара на черном рынке составляет 41,48 – 41,66 грн, а в понедельник, 12 сентября, колебался на уровне 41,36 – 41,60 грн. После стабилизации в понедельник гривня снова ослабла.

Относительно "черного" курса евро он снова ослаб и сейчас составляет 40,91 - 41,28 грн. Для сравнения, курс колебался на уровне 40,70 – 41,14 грн в понедельник.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 40,8 – 41,6 грн (курс на 12 сентября – 40,5 – 41,58 грн);

Евро – 40,4 – 41,4 грн (курс на 12 сентября – 40,3 – 41,5 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,5 – 39,9 грн;

Ощадбанк – 39,8 – 39,99 грн;

Укрэксимбанк – 39,6 – 39,99 грн;

Райффайзен – 41,2 – 41,65 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,313 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,5 грн.

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