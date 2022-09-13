Кабмин передал в постоянное пользование Чернобыльскому заповеднику 230 тысяч гектаров земли

Кабинет министров передал 226 964,7 га в постоянное использование Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Такое решение правительство приняло на заседании 10 сентября, сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"Заповедник был создан еще в 2016 году, но до сих пор его земли не должным образом оформлены.

Пока эти вопросы будут упорядочены, а перед учреждением откроются еще большие возможности для развития своей природоохранной и научной деятельности", - пояснил глава Миндовкилля Руслан Стрелец.

По его словам, 226 964,7 га зоны отчуждения и зоны безусловного отселения – это самый большой резерват дикой природы в Европе.

"Территорию Чернобыльского заповедника можно сравнить с площадью трех Киевов или Днестровского района в Черновицкой области, или скажем, Яворивского района на Львовщине или Бучанского на Киевщине.

На территории заповедника может разместиться 4 Карпатских биосферных заповедника или 5 Национальных парков "Синевир" или 6 Асканий - Новых", - добавляют в министерстве.

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За 6 лет существования Чернобыльский заповедник прошел путь от регистрации обычного бюджетного учреждения до одного из флагманов внедрения креативных идей и передовых технологий.

В 2020 году он был включен в мировую базу охраняемых территорий (WDPA) и в систему GBIF с публикацией и обновлением датасетов, в 2022 году получил Свидетельство о государственной аттестации научного учреждения.

"Статус законного землепользователя позволит заповеднику более эффективно выполнять природоохранные задачи, в том числе в условиях восстановления после военных действий. Кроме того, учреждение сможет развивать свой потенциал как уникальная международная платформа для научного сотрудничества", - подчеркнул Стрелец.

Он добавил, что после оформления Чернобыльским заповедником права постоянного пользования земельными участками будет полностью прекращена деятельность ДСП "Северная Пуща", связанная с ведением лесохозяйства. Заповедник будет осуществлять исключительно природоохранные мероприятия, направленные на улучшение и сохранение лесных комплексов зоны отчуждения.

По данным Миндовкилля, на территории заповедника обитает более 300 видов позвоночных животных, из которых 75 видов занесены в Красную книгу Украины, и более 1,2 тысяч видов растений.

Экономическая правда